-Borsa yükseldi döviz geriledi İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 1.384,86 puan ve ortalama yüzde 2,73 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.180,94 puan artarak 52.126,94 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,32 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 203,92 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.384,86 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,73 değer kazandı. -DOLAR/AVRO- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8810 liradan alınan dolar 1,8850 liradan, 2,4670 liradan alınan avro 2,4720 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8990 lira olan dolar güne 1,9020 liradan, 2,4740 lira olan avro 2,4750 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8790 lira, en yüksek 1,8830 lira, satışta en düşük 1,8850 lira, en yüksek 1,8890 lira seviyesinde işlem görüyor.