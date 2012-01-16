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Ekonomi

Borsa yükseldi, dolar ve avro düştü İSTANBUL (A.A)

16 Ocak 2012 19:52

-Borsa yükseldi, dolar ve avro düştü İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 1.235,48 puan ve ortalama yüzde 2,40 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 731,96 puan artarak 52.797,16 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,41 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 503,52 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.235,48 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazandı.   -Dolar/avro-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8510 liradan alınan dolar 1,8550 liradan, 2,3450 liradan alınan avro 2,3480 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8620 lira olan dolar güne 1,8590 liradan, 2,3610 lira olan avro 2,3530 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8490 lira, en yüksek 1,8510 lira, satışta en düşük 1,8550 lira, en yüksek 1,8590 lira seviyesinde işlem görüyor.

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