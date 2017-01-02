Borsa yeni yılın ilk işlem gününde düştü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 düşüşle 77.754,46 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise 1,42 ile bilişim oldu.



Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 77.969,07 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek 76.900 – 77.600 bandında dengelendi.



ABD ve İngiltere'de bugün resmi tatil olmasının piyasalarda düşük işlem hacmi ile yatay bir seyre sebep olduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD ISM İmalat Endeksi ve Almanya enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 78.700 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, 76.500'ün ise destek olduğunu bildirdi.