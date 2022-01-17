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Ekonomi

Borsa, yeni yılın ilk 10 işlem gününde yükseldi; getiride 2. sırada

Borsa İstanbul, son 3 ve 6 ayda dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, yılbaşından bu yana ise getiride ikinci sırada bulunuyor

17 Ocak 2022 16:26

Geçen yılı yüzde 25.8'lik yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 2022'ye de hızlı başladı. Borsa İstanbul, yeni yılın ilk iki haftasında 10 işlem gününün tamamında yükseldi. Geçen yılı 1.857 puandan kapatan endeks 2 haftada 11.6 yükselerek 2 bin 72 puana çıktı.

Ekonomi Manşet'in haberine göre Bu dönemde şirketlerin piyasa değeri 180 milyar lira artarak 2.1 trilyonu geçti. Borsa İstanbul, son 3 ve 6 ayda dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, yılbaşından bu yana ise getiride ikinci sırada bulunuyor.

2 haftada en yüksek artış yüzde 34.91 ile ulaştırma endeksinde gerçekleşti. Bu dönemde borsada 33 şirketin piyasa değeri 1 milyar doların üstüne çıktı.

 

 

 

 

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