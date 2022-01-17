Borsa, yeni yılın ilk 10 işlem gününde yükseldi; getiride 2. sırada

Geçen yılı yüzde 25.8'lik yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 2022'ye de hızlı başladı. Borsa İstanbul, yeni yılın ilk iki haftasında 10 işlem gününün tamamında yükseldi. Geçen yılı 1.857 puandan kapatan endeks 2 haftada 11.6 yükselerek 2 bin 72 puana çıktı.

Ekonomi Manşet'in haberine göre Bu dönemde şirketlerin piyasa değeri 180 milyar lira artarak 2.1 trilyonu geçti. Borsa İstanbul, son 3 ve 6 ayda dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, yılbaşından bu yana ise getiride ikinci sırada bulunuyor.

2 haftada en yüksek artış yüzde 34.91 ile ulaştırma endeksinde gerçekleşti. Bu dönemde borsada 33 şirketin piyasa değeri 1 milyar doların üstüne çıktı.