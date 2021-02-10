Borsa yatırımcısı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi doğalgaz zannedince Petkim hissesine hücum etti; uzay programı olduğu anlaşılınca hissede sert düşüş yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı müjdenin daha önce Karadeniz’de yapılan keşif gibi doğalgazla ilgili olduğunu zanneden borsa yatırımcıları, sabah saatlerinde petrokimya şirketleri Petkim ve Tüpraş'ın hisselerinde yoğun alım gerçekleştirdi. Daha önce Karadeniz’de doğalgaz keşfi açıklandığında bu şirketlerin hisseleri yüksek oranlı prim yapmıştı.

Salı günü gerçekleşen alımların etkisiyle Petkim ve Tüpraş hisseleri yine hızlı şekilde değerlendi. Fakat “müjde”nin uzay programıyla ilgili olduğu anlaşılınca iki hisseye de satış geldi. Petkim hissesindeki satışlar çarşamba sabah saatlerinde sürdü. Çarşamba öğlen saatlerinde hissede yüzde 5’ten fazla kayıp yaşanmıştı.

Tüpraş hissesinde de, Petkim’deki kadar olmasa da sert yükselişin ardından satışlar yaşandı. Tecrübeli yatırımcı Nasrullah Ayan, Twitter'daki paylaşımında konuya dikkat çekerek, "O değil de müjdeyi 'gaz' zannedip millet #Petkim aldı ya.." diye yazdı.



Ekonomi Servisi