Borsa, yatay kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.528,82 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,44 ile madencilik oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.550 ve 1.570 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.