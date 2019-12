Borsa vurguncularından centilmenlik protokolü

İmzalı belge var

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören bazı hisse senetlerine ilişkin manipülasyon yaptıkları iddiaları ile suçlanan kişiler arasında, ilginç bir ’centilmenlik anlaşması’ yapıldığı ortaya çıktı. ’Keriz silkeme’ yöntemiyle ilk etapta 20 milyon liranın üzerinde vurgun yaptıkları saptanan bu kişilerden 4’ünün bir ’manipülasyon protokolü’ imzaladıkları belirlendi. Bu protokolün temeli ise birlikte hareket etmek, ayrı ayrı yaptıkları işlemlerde de birbirlerinin oyununu bozmamak oluşturuyor.Bu durum, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin adreslerde ele geçirdiği bilgisayarlar ve belgelerin incelemesi sırasında ortaya çıktı. Halen devam eden incelemede ekipler, ilginç bir belgeye ulaştı. Bu belgede de elebaşı Bekir Sani Karayal ve spekülatörler Kenan Ak, Murat Aksoy, Mehmet Akdere’nin imzası bulunuyor. Yazılı protokole göre, bir oyuncunun manipüle ettiği hisseye başka bir manipülatör müdahale etmeyecek. Ortak hedef seçilen bir hisse için ise birlikte hareket edilecek. Belge, polisin 9 aylık sürede yaptığı takibin önemli delilleri arasına girdi.Polisin tespitlerine göre, Bekir Sani Karayal, aralarında bazı ünlü isimlerinde bulunduğu iddia edilen bazı kişilere değer kazandıracağı hisselerle ilgili tavsiyede bulundu. Karayal, hisselerle ilgili sözlü garanti de verdi. Ancak Karayal’dan gelen bilgi doğrultusunda alınan hisseler kriz nedeniyle dibe vurdu. Paralarını kaybeden kişiler Karayal’dan paralarını talep etti. Polise gitmekle tehdit eden bu kişilerden bazılarına, Karayal ödeme yaptı.Bu arada İMKB’de hisseler üzerinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle İstanbul, İzmir ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 45 kişiden 27 kişinin sorgusu tamamlandı. Aralarında elebaşı olarak görülen Bekir Sani Karayal ile işadamı Galip Öztürk’ün de bulunduğu bu 27 kişi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait bir otobüse ile Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Galip Öztürk, emniyetten çıkarılırken paltosuyla yüzünü kapadı. Sorguları tamamlanarak önceki gün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 3’ü tutuklanmıştı.Bir oyuncunun manipüle ettiği hisseye başka bir oyuncu müdahale etmeyecek.Ortak hedef seçilen bir hisse için birlikte hareket edilecek.Operasyon Van Et hisselerini yüzde 49 erittiBorsada ’keriz silkeme’ yöntemiyle vurgun yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişiler arasında yer alan Galip Öztürk’ün, halka açık şirketi Van Et’te hızlı değer kaybı sürüyor. Yüzde 47.22’si borsada işlem gören Van Et, 31 Mart’ta yaptığı zirveye göre yüzde 50 değer kaybetti.Van Et hisseleri, kasım ayı sonu itibariyle 0.87 TL’den işlem görüyordu. Ancak ocak ayında 1.38-2.20 bandına yükseldi. Hisselerdeki tırmanış burada hız kesmedi.Şubat-mart ayında hızlı çıkışını devam ettiren Van Et hisseleri 31 Mart’ta, yani operasyondan 3 gün önce 4.40 TL ile zirve yaptı.Şirket hisselerinde 4 aylık gibi bir sürede görünen hareketlilik, yüzde 406’lık bir artışı sağladı. Ancak operasyonun yapıldığı 2 Nisan bu yükselişe sekte vurdu.İlk gün yüzde 16.35 değer kaybeden Van Et hisseleri, bu haftanın ilk gününde de değer yitirmeye devam etti. Hisseler gün içinde 2.26 TL’ye kadar geriledi. Böylece bir günlük düşüşün yüzde 19.29 olduğu hisselerdeki kayıp yüzde 50’yi buldu.