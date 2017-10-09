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Ekonomi

Borsa 'vize krizi' gününü yüzde 2,73 düşüşle kapattı

En fazla gerileyen sektör yüzde 8.41 ile ulaştırma oldu

09 Ekim 2017 22:07

ABD ile yaşanan vize krizi sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 düşüşle 101.298 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.839.48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

En fazla ulaştırma geriledi

Bankacılık endeksi yüzde 2.98, holding endeksi yüzde 3.01 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en fazla gerileyen yüzde 8.41 ile ulaştırma oldu.

Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının etkisiyle 99.210.33 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telefi etti ve günü 101.000 puanın üzerinde tamamladı.

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