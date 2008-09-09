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Ekonomi

Borsa ve dolar sakinleşti

ABD hükümetinin Fannie Mae ve Freddie Mac’i devralması ile borsada dün yaşanan hızlı yükseliş bugün yerini sakin bir seyre bıraktı.

09 Eylül 2008 03:00

Açılışın ardından hafif çaplı kar satışları izlenirken, borsa 40 bin 400 seviyesinin hemen altında dengelendi. İlk yarım saatin ardından hisse senetleri ortalama yüzde 0.4 değer yitirdi. Sonrasında tepki alımları izlenirken endeks yeniden 40 bin 500'ün üzerine çıktı ve 40 bin 600'ü zorlamaya başladı. Borsa ilk seansı da yüzde 0.48 artışla 40 bin 712 puandan noktaladı.
ABD'nin iki mortgage devi Fannie Mae ve Freddie Mac'e el konulması ile birlikte bahar havasının yaşandığı piyasa beklemeye geçti. Tüm global borsalardaki yükselişlerin ardından bugün borsalar dar bantlara sıkışmış görünüyor.

İMKB'nin yurtdışı piyasalara bağlı hareket edeceğinin altını çizen uzmanlar, o nedenle dışarıdan gelecek haberlerin önemli olduğunu düşünüyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan ev satışları, Lehman Brothers'ın düzenlediği konferanstan gelecek mesajlar ve uluslararası borsalardaki hareketler içeride de belirleyici olacak.

Borsada 40 bin- 40 bin 200 bandının önemli bir kısa vadeli destek olduğunu anlatan uzmanlar, bu seviyenin altına gelinmediği sürece endeksin 41 bin hedefini koruyacağını düşünüyor.

Dünya borsaları uçuşta

Dolar sakin

Dün önce düşen ancak arkasından toparlanan dolar bugün sakin görünüyor. 1.22 seviyesinin üzerinde hareket eden dolar kuru, düne göre çok küçük bir değişimler 1.2240-1.2250 YTL seviyelerinden el değiştiriyor.

Dolar Euro karşısında ise yine güçlü görünüyor. Sabah saatlerinde Euro/dolar paritesi 1.4047 ile son 11 ayın zirvesine tırmanırken sonrasından gelen dolar satışları pariteyi yeniden 1.41'in üzerine taşıdı.

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