Borsa üç yıl geriye gitti

Tezgahaltı faiz yarışı

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Bankalarımız Batı'daki bankalardan iyi durumda

TÜSİAD'dan önemli açıklamalar

Petroldeki düşüş kalıcı olur mu?

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Fransa 461 milyar dolarlık paketi kabul etti

Almanya 500 milyar Euro'luk yardım paketini onyladı

Gelişmekte olan ülkelerin paraları değer kaybetti

Kriz Türkiye’yi nasıl etkiler, ne yapılmalı?

Küresel krizde son durum

‘Resesyon bekliyorum’

Dün yaşanan depremin ardından güne sakin başlayan piyasalar, ilerleyen saatlerde yine karıştı. Durgunluk ve yüksek riskli yatırım fonu olarak adlandırılan hedge fonlara ilişkin kaygılar piyasalarda hâkim olmaya devam ediyor. Özellikle hedge fon satışları piyasalarda etkili olurken, gelişmekte olan ülkelere yönelik tedirginlikler Türkiye'yi de vurdu.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bugün Macaristan'ın kredi görünümünü negatife indirirken, Ukrayna'nın da notunu düşürdü. ABD borsalarındaki toparlanma sonrasında Asya’da karışık bir seyir gözlendi. Tokyo Borsası yüzde 2.7 yükseldi, Hong Kong Borsası’nda yüzde 4.4’lük düşüş yaşandı. Avrupa’da hafif artışlar oldu.Frankfurt, Paris ve Londra borsalarında yüzde 1’e yakın artışlar var. Gelişmekte olan Avrupa piyasalarında ise sert düşüşler yaşandı. Rusya ve Macaristan borsalarında kayıplar yüzde 10’un üzerine çıktı.İstanbul serbest piyasada dolar 1,4780 YTL, Euro 1,9880 YTL'den güne başladı. İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,5150 YTL, Euro 2,0350 YTL’den işlem gördü.Borsadaki düşüş sürerken dövizde de yine Ekim 2006'dan sonra ilk kez dün görülen seviyelere gelindi. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,4850 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,9900 YTL olmuştu.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 807,89 puan düşerek günü 25.870,17 puandan kapattı. Bileşik Endeks 14 Haziran 2005'ten bu yana ilk kez 25.000 puanlı seviyelerden kapanış yapmış oldu. Böylece Bileşik Endeksteki iki günlük kayıp yüzde 9,21'e, 2007 sonuna göre kayıp ise yüzde 53,42'a ulaşmış oldu. Borsa endeksi günün tamamında 1.730,54 puan geriledi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 6,27 düşüş kaydetti.İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 519,58 puan artarak 28.120,29 puan seviyesinde açılmış, hisse senetleri, bu seviyede yüzde 1,88 oranında değer kazanmıştı. Ancak İMKB Bileşik Endeksi açılışta ulaştığı 28.120,29 puan seviyelerinde tutunamadı. Buradan geri gelen endeks, öğle saatlerine ilerlerken dünkü kapanış seviyelerinin altında bir seyir izledi.Endeks, seansın 1 saat 15 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 319,45 puan düşerek 27.281,26 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 1,16 değer yitirdi. İlk bölümde işlem hacmi ise 365.1 milyon YTL olarak gerçekleşti.İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 922,65 puan düşerek 26.678,06 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 3,34 değer yitirdi. Endeks bu seviyeleri en son 7 Temmuz 2005 günü görmüştü.Dün, global piyasalarda artan resesyon endişesi ve hedge fonlara ilişkin kaygılar yurt dışı piyasalarla birlikte İMKB'ye de sert satışların gelmesine neden olmuştu. Alınan birçok önleme rağmen güven bunalımının henüz aşılamadığını savunan uzmanlar, Avrupa borsalarında hedge fonların pozisyon azaltmasıyla satış baskısının arttığını kaydediyor.ABD'de Dow Jones, dalgalı seyrin ardından petrol fiyatlarının 70 doların altına gerilemesi ile enflasyon üzerindeki baskının azalacağı beklentisiyle yüzde 5'e yakın bir artışla kapandı.Uzmanlar, 28.000 desteğinin altında kapanış yapan endekste dış piyasaların etkisiyle tepki çıkışları yaşanabileceğine işaret ederek, göstergelerin aşırı satış bölgesinde olduğunu fakat henüz dönüş sinyali üretmediğinin görüldüğünü savunuyor. Tepki hareketinde endekste ilk direnç seviyesinin 29.300 olacağı kaydediliyor.Dün 1.843,00 puan ve yüzde 6,26'lık düşüşle 27.600,71 puandan kapanan İMKB Bileşik Endeksi, bugünkü 1. Seansa 519,58 puan ve yüzde 1,88'lik artışla 28.120,29 puandan başladı. Açılışın ardından 28.000 puanın altına sarkan endeks, bir süre dünkü kapanış seviyelerinin üstünde hareket etti.Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Alper Erginol, “Macaristan ve Ukrayna’nın kredi notlarının aşağıya çekilmesi, diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte bizi de olumsuz etkiliyor. Bir etken bu. Ayrıca piyasadan çıkış eğilimi var, buna karşın alıcı yok. Dolayısıyla fiyatlar aşağıya doğru sert bir şekilde geriliyor. Endişeler oldukça fazla; açıklanan datalar resesyonu işaret ediyor” dedi.Ata Portföy Fon Yönetim Müdürü Serdar Pazı ise, “Hedge fonlar yıl sonunun yaklaşması nedeniyle likit piyasalardan çıkma eğilimindeler. Türkiye de likit bir piyasa” diye konuştu.Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, piyasada yaşanan tedirginliğin her tarafa yayıldığını söyledi. Geçen hafta gelişmiş ülkelerde yoğunlaşan satışların bu hafta gelişmekte olan ülkelerde hız kazandığını belirten Uskuay, "Aslında Türkiye bu krizden en az etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Ama kurunun yanında yaş da yanıyor" dedi.Meksa Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu da son iki gündür gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algılamasının yükselmesi sonucunda İMKB'de de satış baskısının hakim olduğunu belirtti. Turşucu, dolar kurunun son iki gündür yükseliş içerisinde olmasını da İzlanda ve Macaristan kaynaklı gelişmekte olan ülkelere yönelik riskler yüzünden oluştuğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Eğer gelişmekte olan ülkelere yönelik rislerin yükselmesi devam ederse, İMKB de bundan olumsuz yönde etkilenmeye devam edecektir. Bu durumda önümüzdeki günlerde Avrupa ve ABD piyasalarından ayrışma yaşanabilir. Bu nedenle İMKB'deki baskılı seyrin devam edebileceğini düşünüyorum. Dolar/YTL kurunda yukarı yönlü seyrin süreceğini tahmin ediyoruz" dedi.Japonya'da dün tarihinin en büyük ikinci kaybına uğrayan Tokyo Borsası'nda Nikkei Endeksi, bugün kapanışta yüzde 3,1 oranında arttı.Nikkei Endeksi bugün 262,11 puan artarak 8.770,56 puandan günü kapattı.Nikkei Endeksinin artmasında, Wall Street Borsası'nda Dow Jones Endeksinin, dün kapanışta yüzde 4,7 oranında artması etkili oldu.Öte yandan Wall Street Borsasının dünkü kapanışta toparlanmasına karşın, Asya Borsalarında endeksler dalgalı bir seyir izledi.Yeni Zellanda'da borsa günü yükselişle kapatırken Güney Kore, Hong Kong ve Avustralya borsasında endeksler geriledi.New York Borsası'nda yatırımcıların ekonomik yavaşlama, değerli madde ve petrole olan talebin önemli ölçüde düşeceği endişesi ile ellerindekilerini çıkarmaya başlamasının ardından, altının Aralık ayı vadeli fiyatı bir ara 800 doların altına indikten sonra 804,50 dolardan günü kapattı.Aynı borsada Batı Teksas türü petrolün Kasım ayı vadeli fiyatı 4,69 dolar gerileyerek 69,85 dolara indi.Buna karşın Asya'nın en büyük petrol borsası konumunda olan Singapur'da Batı Teksas türü petrolün varil fiyatı 3,03 dolar artarak 72,88 dolara çıktı.Frankfurt Borsası'nda Euro ABD doları karşısında güne değer kazanarak başladı.New York'ta Wall Street ve Japonya'da Tokyo Borsası'nda endekslerin değer kazanması üzerine ABD doları Japon Yeni karşısında değer kaybetti.New York Borsası'nda günü 1,3428 dolardan kapatan Euro, Avrupa Borsası'nda 1,3490 dolara çıktı.Avrupa borsalarında endeksler, Tokyo Borsası ve New York Borsası'ndaki yükselişlerin etkisiyle, güne yükseliş trendi içinde başladı.Avrupa'nın en önemli endeksi konumunda olan FTSE Erofirst 300 Endeksi yüzde 4 artarak 892,49 puana çıktı. Avrupa Borsalarında enerji firmaları BP, Total, Shell'in hisse senetleri yüzde 5,1-6,3 oranlarında artarken, ham petrolün fiyatı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi kısacağı beklentisi ile yaklaşık 3 dolar artarak 73 dolara çıktı.İtalyan sermayeli UniCredit'in hisseleri yüzde 10, İntesa SanPaolo ve HSBC'nin hisseleri de sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,7 oranında değer kazandıSabah açılışta Almanya'da DAX Endeksi yüzde 4,1, Fransa'da CAC Endeksi yüzde 4,39 değer kazandı.Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi, son üç yılın en düşük düzeyine geriledi. Hang Seng Endeksi, 676,31 puan gerileyerek 14.554,21 puana indi.Gerileme, özellikle borsada işlem gören Çin sermayeli bankalarda görüldü.Endekste görülen gerilemeye neden olarak, yatırımcıların küresel ekonomik durgunluk korkusu gösterildi.New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi açılışta 215 puan (yüzde 2,48) düşerek 8,763 puana geriledi.Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 2,26 değer kaybetti.Borsanın düşüşle açılmasında, ABD'de yeni konut inşaatlarının eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,3 oranında gerilemesi ve bunun 1991 yılından bu yana en yüksek oranlı düşüş olması etkili oldu.ABD’de petrol stoklarının artması ve küresel durgunluk endişesi dün petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. ABD ham petrolü dün 6 dolar düşerek son 15 ayın en düşük seviyesi olan 68 dolar 57 sente kadar indi. Ancak fiyatlar bugün borsalardaki yükselişe ve OPEC’in üretimi kısacağı beklentisine bağlı olarak 72 doların üzerine çıktı.