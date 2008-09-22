Borsa üç gün bayram tatilinde

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) resmi tatil nedeniyle 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim 2008 tarihlerinde işlem yapılmayacak.



İMKB’den yapılan duyuruda, 29 Eylül 2008 tarihinin yarım gün, 30 Eylül, 1 Ekim ve 2 Ekim 2008 tarihlerinin ise tam gün resmi tatil olması nedeniyle, hisse senetleri piyasasında, 30 Eylül, 1 Ekim ve 2 Ekim 2008 tarihlerinde işlem yapılmayacağı, 29 Eylül 2008 tarihinde yarım gün, 3 Ekim 2008 tarihinde ise tam gün seans yapılacağı bildirildi.



Açıklamada, 25 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takasının 3 Ekim 2008 tarihinde, 26 Eylül ve 29 Eylül 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek işlemlerin takasının ise 6 Ekim 2008 tarihinde yapılacağı belirtildi.



29 Eylül 2008 tarihinde ikinci seansın yapılmayacağı, gözaltı pazarı seansı işlemlerinin birinci seans içerisinde 11.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

