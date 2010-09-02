-BORSA TÜM ZAMANLARIN REKORUYLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,30 artışla 60.865,73 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 4,88 puan artarak 60.865,73 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta sadece yüzde 0,01 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 175,35 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 180,23 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,30 değer kazandı. Endeks bundan önceki kapanış rekorunu 60.737,28 puanla 29 Temmuz 2010 tarihinde kırmıştı.