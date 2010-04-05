Borsa, tüm zamanların rekoruyla kapandı

T24 - İMKB Bileşik Endeksi yaklaşık 30 aylık aradan sonra tekrar 58.000 puanın üzerine çıkarak, 58.644,98 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. Serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5140 liraya, euronun satış fiyatı 2,0460 liraya geriledi.





Günü 58.644,98 puandan kapatan Bileşik Endeks, 15 Ekim 2007 tarihinden sonra ilk kez gün sonu kapanışını 58.000 puanın üstünde gerçekleştirdi.





Endeks, bundan önce 58.000 puanın üstündeki son günlük kapanışını da 58.231,90 puanla 1 Kasım 2007 Perşembe günü yapmıştı. Seans içinde 58.000 puan seviyeleri de yine en son 15 Ekim 2007 günü görülürken, endeks seans içinde 58.000 puan ve üzerini ilk kez 58.008,72 puanla 9 Ekim 2007’de, ilk gün sonu kapanışını da 58.053,40 puanla 11 Ekim 2007’de yapmıştı.







Gün içi seyir...







İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), haftaya alıcılı bir seyirle başladı.





İlk seansta gelen alımlarla 58.708 puana kadar yükselen Bileşik Endeks, bir süre 58.250-58.500 aralığına sıkışık seyir izledi.





İkinci seansta yatay seyir izlemeye devam eden İMKB 100 Endeksi, bir ara artan alım baskısıyla en yüksek 58.896,62 puanı görerek tarihi seans içi rekorunu kırdı.





Ulusal 100 Endeksi, günü 267,66 puan artışla 586.44,98 puan ile tamamlayarak tarihi kapanış rekorunu da kırmış oldu. Hisse senetleri yüzde 1,01 oranında değer kazandı.





İşlem hacmi birinci seansta 863.757.755 TL, ikinci seansta 988.962.186 TL olurken, toplam işlem hacmi 1.852.719.941 TL olarak gerçekleşti.







Yurtdışı belirleyici oluyor







Borsada yaşanan yükselişte özellikle ABD borsalarına yönelik olumlu beklentiler etkili oluyor. Uzmanlar, yurtdışındaki olumlu havanın sürmesi durumunda borsanın 60 binli rakamlara ulaşmasının sürpriz olmayacağını düşünüyor.





Paskalya nedeniyle yurtdışında bazı borsaların tatil olması, içeride meydanı yerli yatırımcıya bıraktı. Borsada yerli yatırımcıya sıfır stopaj uygulamasının devam etmesi olumlu olarak algılanırken, enflasyonun çift haneden tek haneye gerilemesi de piyasada memnuniyet yarattı.





Uzmanlar ana trendde halen yurtdışı borsaların belirleyici olduğuna işaret ederken, özellikle bugün ABD borsalarının performansının yakından izleneceğini belirtiyor.







Döviz geriledi







İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5140 liraya, euronun satış fiyatı 2,0460 liraya geriledi.





Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,5110 liradan alınan dolar 1,5140 liradan, 2,0430 liradan alınan euro 2,0460 liradan satılıyor.





Serbest piyasada cuma günkü kapanışta 1,5170 lira olan dolar güne 1,5160 liradan, 2,0480 lira olan euro 2,0460 liradan başlamıştı.