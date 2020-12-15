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Ekonomi

Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

BIST 100 endeksi, günü 1.395 puandan tamamladı

15 Aralık 2020 18:50

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak günü 1.395,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.399,86 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 31 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 1,75 ile KOBİ Sanayi oldu.

COVID-19 aşısının uygulanmaya başlamasına karşın artan vakaların risk algısını artırdığına değinen analistler, bazı ülkelerde ek kısıtlamalara gidilebileceği ihtimaliyle de pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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