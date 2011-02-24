-BORSA TEPETAKLAK, ALTIN VE DÖVİZ ZİRVEDE İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Tunus, Mısır'ın ardından en son Libya'da yaşanan olaylar piyasaların tadını kaçırdı. Borsa satışları karşılayamadı, altın ve döviz yükselişini sürdürüyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi 4 günde yüzde 7,64 oranında değer kaybetti. Geçen haftanın son iş günü olan Cuma günü 65.985,76 puandan kapanan endeks, Tunus, Mısır ve Libya'da yaşanan olayların etkisiyle hızla gerileyerek 60 bin puan seviyelerine geldi. Endeks en son geçen yıl eylül ayları başında bu seviyedeydi. Bugün İMKB 100 Endeksi ikinci seansta, önceki kapanışa göre 110,11 puan düşerek 60.944,92 puandan açıldı. Hisse senetlerindeki bu gerilemeye karşın, dolar, avro ve altındaki yükseliş devam ediyor. 24 ayar külçe altın son iki gün kapanış rekoru kırarken, bugün de 73,10 liralık gram ücretiyle rekorunu yeniledi. Altın son 4 günlük değer artışı yüzde 3,98 oldu. En son 31 Ocak 2011'de 1,60 liranın üzerine çıkan dolar kuru ardından Şubatta 1,57 liraya kadar gerilemişti. Fakat Libya'da yaşanan olaylar doların da tansiyonunu yükseltti. Dolar gün içinde 1,61 lira seviyesini test etti. Doların 4 günlük değer artışı yüzde 1,77 oldu. Avro ise geçen hafta cuma günkü kapanışına göre, yüzde 2,84 değer kazanarak son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün gün içinde 2,210 lira seviyesini gören avro daha önce bu seviyeleri 2009 yılının aralık ayında görmüştü. İstanbul Kapalıçarşı ve serbest piyasada 24 ayar külçe altın, Cumhuriyet Altını ile dolar ve avronun geçen cuma gün sonu satış fiyatları ile bugünkü satış fiyatları, haftalık ve 2010 sonuna göre değişim oranları şöyle: /* 2010 Geçen Bugün Değişim 2010 sonuna göre Sonu H.Sonu yüzde yüzde Külçe Altın 70,35 70,30 73,10 3,98 3,91 Cumhuriyet 472,00 471,00 491,00 4,25 4,03 ABD Doları 1,5500 1,5790 1,6070 1,77 3,68 Avro 2,0720 2,1510 2,2120 2,84 6,76 */