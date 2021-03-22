Borsa, TCMB başkan değişikliği sonrası ilk işlem gününü yüzde 9,79'luk sert düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişimin ardından ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi günü yüzde 9,79 düşüşle 1.379 puandan tamamladı

Güne sert girişle başlayan endekste ilk kez endeks bazlı devre kesici sistemi uygulamaya alındı. Seansta iki kez işlemlere geçici ara verildi.

Borsa İstanbul 2021 kazançlarını sildi

Düşüşle birlikte endeks bu yılın kazançlarını sildi.

Ağustos ayında BIST 100'deki ani hareketlere karşı otomatik devre kesici uygulaması tanıtılmıştı. Bugünkü hareketle birlikte bu uygulama ilk kez devreye girmiş oldu.

Borsa İstanbul'dan usulsüz açığa satış uyarısı

Borsada sert fiyatlamalar yaşanırken Borsa İstanbul'dan da usulsüz açığa satış işlemleriyle ilgili bir uyarıda bulundu.

BIST'ten yapılan açıklamada, “Yatırım kuruluşlarımızın ve yatırımcılarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur. Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

VİOP'ta FX, altın sözleşme üst limiti yüzde 20'ye yükseltildi

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamayla, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL Döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarıldı.

Kurda dalgalı gün

TCMB başkanlığında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılan değişiklik sonrasında dolar/TL'deki ilk fiyatlamalar hızlı yükselişe işaret etti.

Kararın ardından yapılan ilk kotasyonlarda yüzde 16'nın üzerinde bir yükseliş izlenirken, dolar/TL fiyatlamalarında 8,47 seviyeleri kaydedildi. Ardından dolar/TL'de 7,70'in altı görüldü. Kurda sonrasında yön tekrar yukarıya döndü.

Bloomberg Dolar Endeksi yeni haftaya yatay başlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisinde yüzde 1,67 seviyesi kaydedildi.

Morgan Stanley ekonomistleri dolar/TL kurundaki harekete ilişkin olarak, "Mevcut politikanın devam ettiği senaryoda Türk lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetlerdeki yukarı yönlü hareketin, yüksek pozisyonlanma ve son aylardaki varlık fiyatı performansının iyi haberlerin büyük ölçüde fiyatlandığına işaret etmesiyle, geçen aylara göre daha ölçülü olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası'na 20 ayda dördüncü başkan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart gecesi yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Naci Ağbal, Erdoğan'ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Naci Ağbal'dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

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Ağbal, TCMB Kanunu'nun 28. maddesindeki güvenceye rağmen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alınan üçüncü başkan oldu.

TCMB, Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TCMB Başkanı Uysal'ın görevden alınmasının ardından faiz artışına gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık faiz artışlarını eleştirmişti. Son olarak mart ayı PPK toplantısında 200 baz puan artışı yapılınca Ağbal görevden alındı.