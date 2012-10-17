Borsa, tarihinin en yüksek 8. kapanışını yaptı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 404,78 puanlık yükselişle tarihinin en yüksek 8. kapanışını olan 70.686,50 puandan kapattı. Hisse senetlerine ortalama olarak bakıldığında, yüzde 0,58 oranında değer kazanırken, toplam işlem hacmi ise 1,8 milyar lira oldu. Endeks, ikinci seansta ilk seans kapanışına göre ise 72,91 puan ve yüzde 0,10 oranında değer kazandı.

milliyet.com.tr'nin haberine göre; Güne Moody’s’in İspanya’nın notunu teyit ettiği haberi ile yükselişle başlayan İMKB’de ABD’de açıklanan veriler ve 3. çeyrek şirket karlarının beklentilerden iyi gelmesiyle küresel piyasalara paralel olarak yükselişine devam etti.

Analistler yurt içindeki yükseliş isteğine bağlı olarak küresel piyasa ve açıklanmış olan makro verilerden de destek aldığını ifade etti. Not arttırım beklentisinin ise devam ettiğini söyleyerek, İMKB 100 endeksinin tarihi kapanış zirvesi olan 71.543 puana doğru tırmanışını sürdürdüğünü açıkladı.