-BORSA, TARİHİNDE İLK KEZ 65.000 PUANI GÖRDÜ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, 65.104,65 puanla tüm zamanların seans içi rekorunu kırarken, tarihinde ilk kez 65.000 puanı da görmüş oldu. Bileşik Endeks böylece 2 ay içinde 60.000-65.000 bandını da geçmiş oldu. 15 Ekim 2007 günü 58.231,90 puanla tüm zamanların kapanış rekorunu kırdıktan sonra 5 Nisan 2010 tarihinde 58.644,98 puanlık kapanışa kadar rekoru unutan Bileşik Endeks, birkaç gün sonra 9 Nisan günü 59.000 puanın üstünde kapanışla rekoru yeniledi. Ardından temmuz ayı sonlarına kadar da rekorsuz bir dönem geçiren Endeks, 27 Temmuz günü 60.328,94 puanla tarihinde ilk kez 60.000 puanı geçerek kapanış yaptı. 61.000 puanın üstünde bir kapanış ise ancak 6 Eylül günü 61.100,96 puanla gerçekleşti. Daha sonra hızlı bir çıkış dönemi yaşandı ve 22 gün gibi çok kısa bir sürede 65.000 puan seviyelerine ulaşıldı. Bileşik Endeks kapanışta 62.000 puan seviyesini ilk kez 13 Eylül, 63.000 puan seviyesini 15 Eylül ve 64.000 puan seviyesini de 20 Eylül günü geçti. Dün 64.627,29 puanla tüm zamanların rekorunu kırarak kapanan İMKB Bileşik Endeksi, bugün yapılan 1. Seansta da 317,69 puan ve yüzde 0,49'luk artışla kapandı. Seansın son saniyelerinde 65.104,65 puanı gören endeks, önümüzdeki dönemdeki yeni rekorlar için de olumlu sinyaller verdi.