BORSA TARİHİ ZİRVESİNİ YAPTI, DOLAR DÜŞÜŞTE

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 60 bin 112 puanla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı günü, 59.919,48 puandan kapatarak tüm zamanların kapanış rekorunu yeniledi. Doların serbest piyasada günü 1,5250'den kapatırken 14 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi, gün sonunda 59.919,48 puana ulaşarak tüm zamanların kapanış rekorunu yeniledi. Endeks bundan önceki gün sonu kapanış rekorunu 59.494,67 puanla dün (21 Temmuz 2010) kırmıştı.



İMKB'de işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,71 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 106,73 puan artarak 59.919,48 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,18 oldu. İlk seanstaki 318,08 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 424,81 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,71 değer kazandı.





Dolar geriledi, euro yükseldi





İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5250 liraya düşerken,

euronun satış fiyatı 1,9630 liraya yükseldi. Alınan bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5220 liradan alınan dolar 1,5250 liradan, 1,9580 liradan alınan euro 1,9630 liradan satılıyor. Serbest piyasada dünkü (21 Temmuz 2010) kapanışta 1,5310 lira olan dolar güne 1,5370 liradan, 1,9600 lira olan euro 1,9620 liradan başlamıştı.



Dolar, böylece 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyede günü kapamış oldu.





Kredi borcu 145.2 milyar TL'ye çıktı





Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 16 Temmuz tarihi itibarıyla geçen bir haftada, 135,7 milyon lira artarak 145 milyar 192,6 milyon liraya çıktı.



Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 9 Temmuz tarihi itibarıyla 145 milyar 10 milyon lira idi. Bunun 106 milyar 361,3 milyon lirası tüketici kredilerinden, yaklaşık 38 milyar 831,4 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. Merkez Bankası verilerine göre, 16 Temmuz tarihi itibarıyla konut kredileri 49 milyar 635,2 milyon lira, taşıt kredileri 4 milyar 159,8 milyon lira, diğer krediler 52 milyar 566,3 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin yaklaşık 38,5 milyar lirası kamu bankaları, 46,5 milyar lirası özel bankalar ve 21,3 milyar lirası da yabancı bankaları içeriyor. TL cinsinden bireysel kredi kartları tutarının 16 milyar 103,1 milyon lirası taksitli, 22 milyar 678,9 milyon lirası taksitsiz kredi kartından oluştu.





20 günde 565.74 milyon dolar dış borç ödendi





Türkiye, 1-21 Temmuz tarihleri arasında 565,74 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, dış borç ödemesinin 462,12 milyon doları Hazine, 96,78 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 6,84 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu. Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonu'na ödeme yapılmadı.



Ocak ayında 775,56 milyon dolar, Şubat ayında 2 milyar 90,27 milyon dolar, Mart ayında 1 milyar 7,03 milyon dolar, Nisan ayında 877,98 milyon dolar, Mayıs ayında 590,02 milyon dolar ve Haziran ayında 2 milyar 314,74 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştiren Hazine'nin şu ana kadar yaptığı ödeme tutarı, 8 milyar 221,34 milyon doları buldu.



Bunun 6 milyar 343,15 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi. Türkiye 2009 yılında, 8 milyar 741,95 milyon doları Hazine tarafından olmak üzere toplam 11 milyar 724,24 milyon dolar tutarında dış borç ödemesi gerçekleştirmişti.





