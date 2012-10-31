İMKB tarihi rekorunu kırdı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi güne tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. İMKB 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 126,92 puanlık yükselişle 71.843,83 puandan açıldı.

İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,18 oranında değer kazandı.

Dün, Avrupa'daki iyimser havanın devam etmesi ve Fitch'in not artırımı beklentilerinin etkisi ile İMKB 100 endeksi kapanış bazlı tarihi zirvesini gerçekleştirmişti.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak eylül ayı dış ticaret istatistiklerinin yurt dışında ise Avro Bölgesi eylül ayı işsizlik verilerinin endeks üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.

Analistler endeksin 71.350 puan seviyesinin destek ve 72.500 puan seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini belirtiyor.

Piyasaların gözü Fitch'te

İMKB'de dün 71,716 puanla kapanış rekoru kırılırken, Moody's'in uyarılarına rağmen, Fitch'ten not artırımı bekleyen piyasada, seans içi görülen en yüksek 71.777 puan olan tarihi zirveye bir adım daha yaklaşıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's dün yayımladığı raporda Türkiye'nin not artırımının dış şoklara dayanıklılığına bağlı bulunduğun açıklarken, cari açık ve dışsal kırılganlıkların Türkiye'nin önündeki zorluklar olduğunu vurguladı.

Piyasa bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten gelecek olası not artırımı ya da not görünümü değişikliğine odaklanırken, faizlerin gerilemesiyle birlikte banka karlarının artacağına yönelik beklentiler de İMKB'de alımları güçlendirdi.