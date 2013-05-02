Borsa tarihi bir rekor kırdı

En son Ocak ayında ayında 86 bin 757 seviyesiyle tarihinin en yüksek seviyesini gören BIST 100, bugün de yüzde 1.3'ü bulan primle 87 bin 200 seviyesine çıktı ve rekorunu yeniledi.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da hisse senetleri sabah saatlerinde ortalama yüzde 1'i aşan yükselişler kaydetti. BIST 100 endeksi en yüksek 87.237,13 puanı gördü. Endeksin lokomotifi olan banka hisselerinin yükselişi yüzde 2'ye yaklaştı.



Faiz sinyali artışları etkiledi



Analistler, salı günü açıklanan enflasyon raporunun yıl sonu hedefleri açısından iyimserliği artırması ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın faizlerin düşük kalmaya devam edeceğine yönelik verdiği sinyalin banka hisselerinin yükselişini desteklediğini belirtiyor.



Çözüm sürecinin etkisi



Endeksin dolar bazlı direnci olan 49.000 seviyesine doğru yükselişini devam ettirmesi için kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik not artırım beklentisinin devam etmesi gerektiğini ifade eden analistler, bu bağlamda devam eden çözüm süreci ve makroekonomik verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. BIST 100 endeksi bu dakikalarda dolar bazında 48.500 seviyelerinde bulunuyor.

4 maddede borsanın rekor kırmasının nedeni;

1- Borsa İstanbul (BIST) Türkiye'nin not artışına yönelik beklentilerin artması

2- PKK'nın çekilmeye başlaması ve çözüm sürecinin olumlu havası

3- Makroekonomik verilen yön üzerinde belirleyici olması

4- Fazilerin düşük kalmaya devam edeceği yönündeki sinyaller