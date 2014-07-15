Borsa 'tam gün'e hazırlanıyor

Nasdaq ile alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da tek seans uygulamasına geçileceği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Borsa İstanbul A.Ş. ve Takasbank tarafından gerçekleştirilen Nasdaq OMX projesi bilgilendirme toplantısına ilişkin, Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan sunuma göre, öğlen saatlerinde seansa bir saat ara verilmesi düşünülürken, bu arada da açılış seansı işlemlerinin gerçekleştirileceği ve emir toplamanın yapılacağı belirtildi.

Ayrıca, pay piyasasında hisse senetleri için baz fiyat olarak önceki kapanış fiyatının alınacağı, tek seans uygulamasıyla fiyatların tavan-taban aralığının yüzde 20 olacağı belirtildi. Halen baz fiyat olarak hissenin önceki günkü ağırlıklı ortalama fiyatı kabul edilirken, tavan taban marjı ise her seans için yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Bu değişimlerin alt yapı çalışmalarının ve gerekli test çalışmalarının tamamlanmasının ardından pay piyasasında bir yıl içinde uygulamaya alınabileceği aktarılıyor. Öte yandan sunumdaki konu başlıkları arasında hisse senedi işlemlerinde maksimum lot uygulamasına son verilmesi, yeni emir türlerinin kullanıma alınması ve 1 günden uzun süreli tarihli emirlerin uygulamaya konulması da yer alıyor. Hisse fiyatının virgülden sonra 3 rakamla gösterilmesi ise yapılacak değişiklikler arasında dikkati çekiyor.

'Önce borsa çalışanlarının hakları...'

Broker ve yatırım uzmanı olarak çalışan piyasa profesyonelleri, Türkiye'de gelişmiş ülke piyasalarında çalışanlara oranla şartların çok ağır olduğu ve gelirlerin ise ters orantılı olduğunu belirterek, çalışma şartlarını daha da ağırlaştıracak değişikliklere karşı olduklarını bildirdi.

Küresel finans piyasalarıyla uyum konusunu yöneticilerin sıklıkla dile getirdiğini, ancak personel maaş ve şartlarının küresel finans çalışanlarıyla uyumu konusundan hiçbir zaman bahsetmediklerini ifade eden broker ve uzmanlar, kurumlarda özellikle broker sayısının her geçen gün azaldığını, bununla birlikte çalışma sürelerinin de uzaması durumunda iş yükünün kaldırılamayacak boyuta ulaşacağına dikkati çekiyor.

'Ara verilmeden tek seans uygulanmalı'

Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Başkanı Arif Ünver ise tek seans uygulamasının gerekli olduğunu belirterek, öğlen bir saatlik ara verilmesinin ise yanlış olduğunu kaydetti.

Ünver, iki seans uygulamasının ya da seansa ara verilmesinin doğru olmadığını, gelişmiş ülkelerde böyle bir uygulama olmadığını belirterek, "Seansa ara verilmesinin ardından fiyatlamaya açıldığı anda emir iptallerinden dolayı marjlar daha yüksek oluyor. Ayrıca, uluslararası finans piyasalarına entegrasyon açısından aynı vadeli işlemler piyasasında olduğu gibi, spot piyasada da seans arası olmamalı ve kesintisiz müzayede dediğimiz yöntemle işlemler devam etmeli" dedi.

Görece olarak iki yıldır piyasanın biraz sığ olduğunu ifade eden Ünver, "Bunu da yan yana koyduğunuz zaman marjlarda aşırılıklar oluşabiliyor. Dolayısıyla hisse senedi piyasasında sabah başlayıp akşam mesai bitimine kadar kesintisiz işlemlere devam edilmesi piyasaların sağlığı açısından daha uygun olur diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yeterli derinlik olmadığı için tavan-taban uygulamasının tasarruf sahiplerini koruduğunu vurgulayarak, zaman içerisinde derinlik sağlanmasıyla birlikte tavan-taban uygulamalarının kalkması gerektiğini dile getiren SPYD Başkanı Ünver, sözlerini şöyle tamamladı: "Sermaye piyasalarında bir takım kararlar alınırken bütün aktörlerin, fonu arz edenlerin, fonu talep edenlerin ve yatırım kuruluşlarının görüşü samimi bir şekilde alınıp da ortaya bir takım kararlar çıkarsa daha sağlıklı olur. Bu düzenlemeler yapılmadan önce masanın etrafına oturan tüm aktörlerin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunup karar alması daha sağlıklı olacak."