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Ekonomi

Borsa son yarım saatte adeta çöktü

Güne yüzde 2 primle güne başlayan IMKB 2. seansın hemen başında ABD'den gelen verinin de etkisiyle eksiye döndü.

30 Ekim 2009 02:00

Güne yüzde 2 primle güne başlayan IMKB 2. seansın hemen başında ABD'den gelen verinin de etkisiyle eksiye döndü.


IMKB Endeksi  ABD borsalarının açılmasıyla birlikte son yarım saatte çok sert bir düşüş yaşadı. Endeks 17:25 itibariyle yüzde 3,92 değer kaybıyla 47.042,44 seviyesine kadar geriledi. Borsada bugun yaşanan kayıp 2 bin puana yaklaştı.

Dün ABD'den gelen büyüme verisinin ardından bugün gelen tüketim harcamaları verisinin 2009 yılının en büyük düşüşüne işaret etmesi sebebiyle tüm Avrupa endeksleri ile beraber IMKB endeksi de eksiye dönmüştü. ABD'nin 4 çeyrek aradan sonra yüzde 3,5 büyüme kaydetmesi ile resesyonun bittiği konuşulmaya başlanmıştı. Bugün gelen veri ise ABD'nin tüketim harcamalarındaki 2009 yılındaki en büyük düşüşe işaret ediyor.

İMKB Bileşik Endeksi birinci seans başlangıcında, çarşamba günü yapılan tek seans kapanışına göre yüzde 1,86 oranında 910,60 puan artarak 49.817,55 puan seviyesinde açılmıştı.

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