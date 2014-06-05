Borsa son bir yılın en yüksek seviyesinde

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika ve mevduat faizini düşürmesi, ekonomiye destek için yeni önlemler açıklaması global piyasalarda risk iştahını kuvvetlendirirken, BIST-100 bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde bir yıl sonra ilk kez 80 bin seviyesini gördü.

AMB faiz kararı öncesinde yüzde 0.7 artıda olan BIST 100 endeksi, AMB Başkanı Draghi'nin önlemlere ilişkin açıklamalarının ardından yükselişini kuvvetlendirdi. Endeks 16.05 sularında 80 binin üzerine çıktı. Ancak daha sonra gelen kâr satışlarıyla endeks bu seviyenin altına indi ve günü yüzde 1,8 artışla tamamladı. Endeks 1418 puan artışla 79 bin 802 puanla son bir yılın en yüksek düzeyinden kapandı.

cnbce.com'da yer alan habere göre, analistler, AMB'nin parasal gevşemeye yönelmesinin carry trade işlemlerini (düşük faizle borçlanarak yüksek faiz sunan varlıklarda işlem yapma) kuvvetlendirerek Türk varlıklarına girişleri artıracağını söylerken, ayrıca TCMB'nin faiz indirimi adımları atma konusunda elini de rahatlatacağını söylediler.

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, "Draghi'nin konuşmasında deflasyon korkusu öne çıktığından beklentilerden de agresif ve çabuk bir aksiyon aldığını görüyoruz. İki faiz indirimi ve iki LTRO açıklanması TL varlıklar için carry trade'in devamı açısından çok pozitif yorumlanmalı" dedi.