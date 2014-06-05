T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa son bir yılın en yüksek seviyesinde

Borsa'da BIST-100 bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde bir yıl sonra ilk kez 80 bin seviyesini gördü

05 Haziran 2014 21:50

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika ve mevduat faizini düşürmesi, ekonomiye destek için yeni önlemler açıklaması global piyasalarda risk iştahını kuvvetlendirirken, BIST-100 bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde bir yıl sonra ilk kez 80 bin seviyesini gördü.

AMB faiz kararı öncesinde yüzde 0.7 artıda olan BIST 100 endeksi, AMB Başkanı Draghi'nin önlemlere ilişkin açıklamalarının ardından yükselişini kuvvetlendirdi. Endeks 16.05 sularında 80 binin üzerine çıktı. Ancak daha sonra gelen kâr satışlarıyla endeks bu seviyenin altına indi ve günü yüzde 1,8 artışla tamamladı. Endeks 1418 puan artışla 79 bin 802 puanla son bir yılın en yüksek düzeyinden kapandı.

cnbce.com'da yer alan habere göre, analistler, AMB'nin parasal gevşemeye yönelmesinin carry trade işlemlerini (düşük faizle borçlanarak yüksek faiz sunan varlıklarda işlem yapma) kuvvetlendirerek Türk varlıklarına girişleri artıracağını söylerken, ayrıca TCMB'nin faiz indirimi adımları atma konusunda elini de rahatlatacağını söylediler.

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, "Draghi'nin konuşmasında deflasyon korkusu öne çıktığından beklentilerden de agresif ve çabuk bir aksiyon aldığını görüyoruz. İki faiz indirimi ve iki LTRO açıklanması TL varlıklar için carry trade'in devamı açısından çok pozitif yorumlanmalı" dedi.

ETİKETLER

borsaendeksekonomiistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24