Borsa son 5 ayın en düşük kapanışını yaptı

Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST 100) dünkü kapanışa göre yüzde 3,31 gerileyerek, günü 77,977.50 puandan tamamladı. BIST 100 böylece 10 Ekim 2014'ten bu yana en düşük kapanışı yapmış oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BIST 100'de toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,57, holding endeksi yüzde 2,61 düşüş kaydetti. Tüm sektör endekslerinin değer kaybettiği günün en fazla kaybettiren sektörü ise yüzde 5,58 ile "madencilik" oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 81.000 puanın üzerini test ettikten sonra, küresel piyasalarda dolar talebinin artması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılıklar ile ilgili yaptığı düzenlemenin ardından banka paylarında etkili olan satışlarla düşüşe geçti. Günün ikinci yarısında banka paylarında yüzde 6'lara yaklaşan kayıplarla düşüşü ivme kazanan endeks, 11 Kasım 2014 tarihinden bu yana gördüğü en düşük seviye olan 77.977,48 puandan kapandı.

TCMB, rezerv opsiyonu katsayılarının değiştirilmesi yoluyla 13 Mart Cuma günü sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarında döviz likiditesi sağlanacağını ve çekirdek yükümlülükler dışındaki kısa vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında yapılacak ölçülü artışlar yoluyla 27 Mart Cuma günü TCMB rezervlerine yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında döviz ilave edileceğini bildirdi. TCMB bu yolla bankacılık sistemine döviz ihtiyaçları için likidite sağlanması ve uzun vadeli borçlanmanın teşvik edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Analistler, küresel piyasalarda artan volatilitenin etkisiyle BIST 100 endeksinin döviz kurlarına duyarlı bir seyir izlediğini belirterek, dolar/TL'nin 2,60'ın üzerinde kalması durumunda tepki alımlarının sınırlı kalabileceğini tahmin ediyor.

Yarın yurtiçinde cari açık verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, endeksin 78.000 puanın altında kalması durumunda 77.000 ve 76.300 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası toparlanmalarda ise 80.000 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydediyor.