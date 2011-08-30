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Ekonomi

Borsa şirketleri son düşüşlerle eridi İSTANBUL (A.A)

30 Ağustos 2011 14:59

-Borsa şirketleri son düşüşlerle eridi İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin piyasa değeri son dalgalanmalarla birlikte yılbaşından bu yana 85 milyar lira geriledi. İMKB verilerinden derlenen bilgilere göre, 1987 yılında 3 milyon lira olan İMKB şirketlerinin piyasa değeri, yıllar itibariyle katlanarak artarken, kriz yıllarında ise geriledi. İlk kez 1995 yılında 1 milyar lira sınırını aşan şirketlerin piyasa değeri, 1996 yılında 3 milyar lirayı, 1997 yılında 12 milyar lirayı geçti. 1998 yılı sonunda 10 milyar liraya gerileyen piyasa değeri, 1999 yılında 6'ya katlanarak 61 milyar liraya ulaştı. 2004 yılına gelindiğinde İMKB şirketlerinin piyasa değeri ilk kez 100 milyar liranın üzerine çıktı. Ertesi yıl 200 milyar piyasa değerini geride bırakan İMKB şirketleri 2006 yılını 230 milyar, 2007 yılını 335 milyar lira piyasa değeri ile kapattı. 2008 yılındaki küresel ekonomik kriz İMKB şirketlerini de etkilerken, şirketlerin piyasa değeri o yıl 182 milyar liraya geriledi. 2009 yılındaki toparlanmayla birlikte İMKB'de işlem gören şirketlerin piyasa değeri yeniden 300 milyar liranın üzerine çıkarak 350 milyar liraya ulaştı. Geçen yılı 472 milyar lira piyasa değeri ile kapatan İMKB, bu yılın ilk aylarında yükselişini sürdürürken, nisan ayında 513 milyar lira ile en yüksek seviyeyi gördü. Temmuz ayını 454 milyar lira piyasa değeri ile kapatan İMKB şirketleri, Ağustos ayındaki dünya piyasalarına paralel düşüşten etkilendi. Şirketlerin piyasa değeri İMKB'nin 63 bin puanlardan 53 binlere gelmesiyle 25 Ağustos itibariyle 386 milyar liraya kadar geriledi. Böylece yılbaşından bu yana şirketlerin toplam piyasa değeri 85 milyar lira erimiş oldu. -Borsanın piyasa değerinin yarısı 15 şirketten- İMKB'nin piyasa değerinin yarısını 15 şirket oluştururken, bu 15 şirketin 6'sı da bankalardan meydana geliyor. Borsanın en değerli şirketi 25 milyar 900 milyon lira ile Türk Telekom olurken, bu şirketi 25 milyar 871 milyon lira ile Garanti Bankası, 25 milyar 520 milyon lira Akbank takip etti.

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