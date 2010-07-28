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Ekonomi

BORSA SEANS İÇİ REKORUNU YENİLEDİ   İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2010 13:33

-BORSA SEANS İÇİ REKORUNU YENİLEDİ   İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, dün ikinci seansta kırdığı seans içi rekorunu yeniledi. Endeks seansın ilk yarım saati tamamlanırken 60.718,93 puana kadar ulaşarak yeni bir seans içi rekora imza attı. Dün 60.328,94 puandan tüm zamanların rekoruyla kapanan Bileşik Endeks, bugünkü 1. Seansın açılışında 257,82 puan ve yüzde 0,43 artışla 60.586,76 puana çıktı. Açılışın ardından çıkışını sürdüren endeks 60.718,93 puana kadar çıktı. Bu seviye yeni bir seans içi rekoru olarak kaydedildi. Bu seviyelerde tutunamayan endeks 60.250 puan seviyelerine kadar geriledi. Seansın ilk saatinin tamamlanmasına az bir süre kala Bileşik Endeks dünkü kapanışa göre 134,00 puan ve yüzde 0,22'lik artışla 60.462,94 puanda bulunuyor. İMKB Bileşik Endeksi'nin bundan önceki seans içi rekoru 60.662,13 puanla dün ikinci seansta, tüm zamanların kapanış rekoru da 60.328,94 puanla dün kapanışta kırılmıştı.

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