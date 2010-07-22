-BORSA REKORLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi, gün sonunda 59.919,48 puana ulaşarak tüm zamanların kapanış rekorunu yeniledi. Endeks bundan önceki gün sonu kapanış rekorunu 59.494,67 puanla dün kırmıştı. İMKB'de işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,71 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 106,73 puan artarak 59.919,48 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,18 oldu. İlk seanstaki 318,08 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 424,81 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,71 değer kazandı.