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Ekonomi

BORSA REKORA DOYMUYOR   İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2010 20:50

-BORSA REKORA DOYMUYOR   İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,53 artışla 63.732,81 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. Böylece endeks üst üste dördüncü günü de artışla ve rekorla tamamlamış oldu. Kapanışta ulaşılan bu seviye, endeksin şimdiye kadar gördüğü en yüksek değer olarak kaydedildi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 726,57 puan artarak 63.732,81 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 1,15 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 391,47 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 335,10 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,53 değer kazandı. Endeks bundan önceki kapanış rekorunu 63.397,71 puanla dün kırmıştı. Endeksin geçen hafta sonuna göre (son dört günlük) artışı 3.124,73 puan ve yüzde 5,16'ya ulaşırken, geçen ay sonuna göre artış oranı yüzde 6,91, geçen yıl sonuna göre artış oranı da yüzde 20,65 olarak gerçekleşti.

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