Borsada rekor yükseliş!

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,53 oranında değer kazandı, banka hisselerinin ortalama yükselişi ise yüzde 0,77 oldu.

Analistler, endeksin sert yükselişinin devam ettiğini ve 76.000 sınırının gün içinde direnç olarak takip edileceğini belirtiyor. Dolar bazlı endeksin 42.500 direncinin hemen üzerinde güne başladığına değinen analistler, bu seviyenin endeksin içinde bulunduğu orta vadeli yükseliş trendinin direnci konumunda olması nedeniyle satış baskılarının artabileceğini tahmin ediyor.

Dolar bazlı endeksin tarihi zirvesinin 51.000 seviyelerinde olduğunu hatırlatan analistler, uzun vadeli hedefin bu seviyeler olduğunu ifade ediyor.