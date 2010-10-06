Borsa rekor tazeledi, dolar kan kabediyor

T24

Dolar 2 yılın en düşük seviyesinde

Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 1,30 değer kazandı.Önceki ikinci seansta 66.283,23 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi ilk seansa 443,28 puan artarak 66.726,51 puandan başladı. İlk yarıyı 551,77 puan artarak 66.834,99 puandan geçen endeks, en düşük olarak 66.582,97 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 67.189,45 puanı gördü. Bu seviye, endeksin tüm zamanlardaki yeni seans içi rekoru olarak kaydedildi.Seans sonunda mali endeks 1.634,84 puan artarak 104.098,50 puan, sanayi endeksi 253,96 puan artarak 49.803,63 puana ve hizmetler endeksi 482,81 puan artarak 41.646,18 puana çıktı.Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,60 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,51 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 1,17 oranında değer kazandı.Birinci seansta işlem gören toplam 327 hisse senedinden 182'si değer kazandı, 53'ü değer kaybetti, 92 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.Birinci seansta 1 milyar 232 milyon 712 bin 504 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Vakıflar Bankası, Sinpaş Gayrimenkul ve İpek Matbaacılık oldu.