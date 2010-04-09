Borsa rekor kırmaya alıştı

T24 - İMKB tarihinde ilk kez 59 bin seviyesini aşarken haftanın son işlem gününü 59 bin 189 puanadan kapattı. Euro gün için 1.5 yıl sonra ilk kez 2.00 liranın altına inerken günü 2.0030 liradan kapattı. yine gün içinde 1.49'un altını gören dolar haftayı 1.4910'da sonlandırdı.





Haftanın son işlem günüde İMKB-100 endeksi gün içinde 59 binin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırarken haftayı 59 bin 189 puandan kapattı.





Böylece Bileşik Endeks, 7 Nisan Çarşamba günü kapanışta 58.645,61 puanla kırdığı tüm zamanların rekorunu iki gün sonra yenilemiş oldu. Endeks ilk kez 59.000 puanı aşarken seans içinde ulaşılan 59.592,87 puanla seviye de yeni bir seans içi zirve rekoru olarak kaydedildi.





İMKB'de işlem gören hisse senetleri bugün günlük bazda ortalama yüzde 1.32 oranında değer kazandı.





İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 150,83 puan artarak 59.185,30 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0.26 oldu.





İlk seanstaki 622,42 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 773,25 puan yükseldi.





Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1.32 değer kazandı.









Euro 1.5 yıl sonra 2 liranın altını gördü









Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1.4870 liradan alınan dolar 1.4910 liradan, gün içinde 1.5 yıl sonra 2 liranın altını gören euro da, 1.9980 liradan alınırken 2.0030 liradan satılıyor.





Serbest piyasada dünkü kapanışta 1,5070 lira olan dolar güne 1,5030 liradan, 2,0080 lira olan euro 2,0040 liradan başlamıştı.









Avrupa Merkez Bankası Başkanı açıklamasıyla 59 bin rekoru geldi







Avrupa Merkez Başkanı Jean-Claude Trichet'nin açıklamalarıyla kısmen de olsa azalan Yunanistan endişeleri ve küresel piyasalardaki olumlu havaya paralel borsada yükseliş yaşanırken, 2. seansta dolar/TL en son Şubat başında görülen 1.49 seviyesinin de altını gördü.





NTV'nin haberine göre hafta başında kırdığı tarihi zirvenin ardından hafif kâr satışlarının olduğu İMKB'de haftanın son işlem gününde yine yükseliş görüldü. İMKB 100 Endeksi seans içinde ilk kez 59 bini aştı. Endeks ilk seans sonunda yüzde 1.07'lik artışla 59 bin 34 puandan kapandı.





Finansinvest Yurtiçi Piyasalar Satış Birim Yöneticisi Şevket Keresteci endekste durgun ve sakin bir gün yaşanmasını beklediklerini söyleyerek "Çok fazla bir beklenti yok. Dün de kâr realizasyonu oldu. 58 bin-59 bin arasında 1000 puanlık dar bantta haftayı tamamlar" dedi.







Dolar 1.49'un altında







Bankalararası piyasada dolar güne düşüşle başladı ve 1,49'un da altına indi. Dolar 1,4890'a kadar inerek 3 Şubat'tan beri en düşük düzeye geriledi.





Gösterge tahvilde bileşik faiz dolar/TL'de devam eden düşüşün yanı sıra yabancı bir bankanın gösterge faizin yüzde 8.5'e inebileceğine ilişkin raporunun da desteğiyle düşüşünü sürdürerek işlem bazında yüzde 8.89 seviyesine kadar geriledi.





Üst düzey bir bankacı "Bonoda yabancı alımları görüyoruz. Açıkça alımlar çok güçlü. Piyasada yabancı bir bankanın faizde yüzde 8.50'yi hedefleyen alım önermesi dış piyasalardaki olumlu gidişe destek verdi" dedi.





Bankacılar sabah saatlerinde önümüzdeki hafta TCMB'nin PPK kararı ve "çıkış stratejisi" açıklamasına kadar faizde önemli bir hareket beklemediklerini önümüzdeki hafta işlemlerin hacim kazanabileceğini söylemişlerdi.





Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Yunanistan'ın iflasının söz konusu olmadığı yönündeki ifadesini tekrar etti ve İtalya'nın Yunanistan ile aynı durumda olmadığını söyledi.





Haberin ardından küresel piyasalardaki kazançlar artarken hafta içinde yılın en düşük seviyelerine yaklaşan Euro/dolar paritesi yeniden 1.34'lü seviyelere yaklaştı. Euro/dolar paritesi 1.34 sınırında işlem gördü.







Altın üç ayın zirvesinde







Öte yandan altının ons fiyatı Yunanistan endişelerinin güvenli liman alımlarını artırmasıyla son üç ayın en yüksek seviyesi olan 1.155 dolara ulaşmıştı.