Borsa rekor kırdı, eksi kapattı

96 bin 491 puanla tarihi zirvesini yenileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 düşüşle kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.080,14 puan azalışla 95.114,06 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 279,47 puan ve yüzde 0,29'luk yükselişle 96.473,66 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 128,86 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 96.065,34 puandan kapattı.

Gün içinde en düşük 95.015,45 puanı gören, en yüksek ise 96.491,03 puan ile tarihi zirve rekorunu kıran endeks, günü yüzde 1,12 azalışla 95.114,06 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.467,28 puan ve yüzde 1,24 azalarak 117.035,10 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 101'i prim yaptı, 271'i geriledi.



Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Turkcell, VakıfBank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.