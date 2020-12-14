Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,59 değer kazanıp 1.392,82 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü 1.370,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti. Bu haftanın ilk iş gününde ise borsa yeniden rekor kırdı. Günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 1.386,99 puana ulaşan BIST 100 endeksi günün ikinci yarısında yeni bir rekor kırdı.

BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksi verisinin iyi gelmesinin ardından 1.389,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bankacılık ve Holding Endeksi yükselirken en fazla kazandıran bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,35 ile spor endeksi oldu.