-BORSA OPERASYONUNDA 14 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 14'ü tutuklandı. Sarıyer Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Sarıyer Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 16 kişinin sorguları tamamlandı. Mahkeme, eski futbolculardan Mecnur Çolak'ın oğlu Adnan Çolak'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 2 kişi ise serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde Mecnur Çolak'ın da aralarında yer aldığı 12 kişi tutuklanmış, 10 kişi serbest kalmıştı. Son tutuklamalarla tutuklananların sayısı 26'ya yükseldi.