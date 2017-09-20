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Ekonomi

Borsa önünde fındık fiyatı protestosu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Ticaret Borsası önünde toplanan fındık üreticileri, Ticaret Borsası'nda serbest piyasada oluşan fiyatların yazılmamasını protesto etti

20 Eylül 2017 16:44

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Ticaret Borsası önünde toplanan fındık üreticileri, Ticaret Borsası\'nda serbest piyasada oluşan fiyatların yazılmamasını protesto etti.
Tüm Köy Sen Ordu Şubesi yöneticicileri ve fındık üreticileri ellerinde pankartlarla Ordu Ticaret Borsası önünde toplanarak, Ticaret Borsası\'nın serbest piyasada oluşan fiyatları, bilgilendirme panosunda yazmamasını protesto etti. Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, bu yıla kadar sürekli Borsa bilgilendirme panosunda serbest piyasada oluşan fındık fiyatının yazıldığını hatırlatarak, bu yıl fiyat yazılmamasına tepki gösterdi. Mevcut fındık fiyatlarını protesto etmek amacıyla Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı\'nda fındık mitingi düzenleyerek seslerini hükümete duyurmaya çalışacaklarını da belirten Sağra, \"Bugün acil olarak fındık fiyatının 15 TL olmasını istiyoruz. Ama bu yetmez, her yıl aynı sıkıntıyı yeniden mi yaşayacağız? Ülke tarımı, fındığımızda uluslararası tekellerin egemenliğine terk edildi. Yasalar buna göre yapıldı. Artık halkçı, demokratik tarım yasaları çıkarılmalıdır. Fındık üreticileri Ferrero\'ya teslim edilmek isteniyor. \'Örnek bahçe, iyi bahçe\' uygulamalarıyla kapımıza dayandılar. Fındık üreticisinin geleceği iktidarın iki dudağı arasında çıkacak bir söze bağlı olmamalı, karar verici üretici olmalı\" dedi. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.
Öte yandan serbest piyasada ise fındık fiyatının 8 liradan işlem gördüğü belirtildi.

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