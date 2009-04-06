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Ekonomi

Borsa manipülasyonunda 3 kişi daha serbest

Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan mahkemeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

06 Nisan 2009 03:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. 

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Şüpheliler, Bekir S.K, Bahadır K, Murat A, Mehmet A, Kemal A, Hayati Ü. ve Akın Ş, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılığın tutuklama talebini yerinde bulmayan mahkeme, şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

Adli kontrol istemiyle mahkemeye gönderilen 3 kişi de serbest bırakıldı.

İMKB'de manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 kişiden 17'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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