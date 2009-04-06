Borsa manipülasyonunda 3 kişi daha serbest

Şüpheliler, Bekir S.K, Bahadır K, Murat A, Mehmet A, Kemal A, Hayati Ü. ve Akın Ş, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.Savcılığın tutuklama talebini yerinde bulmayan mahkeme, şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.Adli kontrol istemiyle mahkemeye gönderilen 3 kişi de serbest bırakıldı.İMKB'de manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 kişiden 17'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.