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Ekonomi

Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 yükselişle 118.411,44 puandan tamamladı

12 Mart 2018 22:14

ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile dolar iç piyasada yükseldi.

Küresel piyasalarda yükselen dolar, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8447 liraya kadar yükselirken, daha sonra yükselişin yavaşlamasıyla yüzde 0.6 artışla 3.8355 liradan, euro ise yüzde 0.69 artışla 4.7256 liraya ulaşarak 4.72 - 4.73 lira bandına döndü.

Borsa günü yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, günü yüzde 1,28 yükselişle 118.411,44 puandan tamamladı.

BIST 100  endeksi önceki kapanışa göre 1.496,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,77 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile orman, kağıt, basım oldu.

Artan küresel risk iştahı ile haftaya alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 117.700 puanı aştı ve 118.000-118.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin direnç, 116.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti. 

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