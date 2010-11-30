-BORSA KASIM AYINDA SOLUKLANDI, ALTIN TIRMANDI İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - İMKB'de işlem gören hisse senetleri kasım ayında ortalama yüzde 4,96 oranında değer kaybetti Böylece borsa bu yıl şubat ve mayıs aylarından sonra aylık bazda üçüncü kez kayıp yaşamış oldu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, kasım ayında 3.409,61 puanlık azalışla 68.760,46 puandan 65.350,85 puana geriledi. Mali endeksteki aylık ortalama azalış yüzde 5,15, sanayi endeksindeki azalış yüzde 3,92 ve hizmetler endeksindeki azalış da yüzde 3,87 olarak gerçekleşti. Kasım ayında İstanbul serbest piyasada Türk Lirası karşısında dolar yükselirken avro geriledi. Dolar aylık bazda yüzde 5,08 artışla kasım sonunda 1,5090 liraya çıkarken, avro yüzde 1,11 azalışla 1,9640 liraya düştü. İngiliz Sterlininin satış fiyatı yüzde 3,96 artışla 2,3600 liraya, İsviçre Frangının satış fiyatı da yüzde 4,81 artışla 1,5250 liraya çıktı. Kasım ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 9,03 oranında artarak 61,45 liradan 67,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 8,45 oranında artarak 414,00 liradan 449,00 liraya çıktı. Yatırım fonlarına katılma belgeleri kasım ayında ortalama yüzde 0,28 oranında azalış kaydetti. A Tipi katılma belgeleri ortalama yüzde 3,91 değer kaybederken, B Tipi katılma belgeleri ortalama yüzde 0,39 arttı. Kasım ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0,54-0,59 arasında oldu. Aylık repo yatırımcıları da net yüzde 0,51 kazanç elde etti. 1 ay vadeli mevduat faizinin net getirisi ise yüzde 0,55 olarak gerçekleşti.