Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü belli oldu

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Halk Yatırım Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Çetinkaya oldu.

Borsa İstanbul’un 4. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, yapılan seçim ile yeni Yönetim Kurulu üyeleri de belli oldu. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ görevine devam ederken, genel müdür Osman Saraç’ın yerine Halk Yatırım Genel Müdürü Murat Çetinkaya getirildi.



Yapılan oylamada yönetim Kurulu kar dağıtılmamasına karar verdi. Genel Kurul’da konuşmaların ardından yıllık faaliyet raporu, 2016 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2016 yılsonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosu okunarak, müzakeresinin ardından onaylandı. Genel Kurul’da, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edildi.



Murat Çetinkaya başkanlığa seçildi



Genel Kurul’da daha sonra, Hazine Müsteşarlığı’nın önerdiği yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Borsa İstanbul’un yeni Yönetim Kurulu’nda Himmet Karadağ, Murat Çetinkaya, Melikşah Utku, Erişah Arıcan ve Nicola Beattie yer aldı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Himmet Karadağ seçilmiş oldu. İlhami Koç, Işınsu Kestelli’nin yönetim kurulu üyelikleri devam ederken, Murat Tacir’in yerine Metin Ayışık seçildi. Öte yandan Ulaştırma Bakanı danışmanlığı İhsan Durdu da yönetime girdi. Yeni Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurulu müteakip yaptığı ilk toplantısında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine Murat Çetinkaya seçildi.



Murat Çetinkaya kimdir?



1970 yılında Ankarada doğdu. TED Ankara Kolejini bitirdi (1988); Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu (BSc,1992). T.C. Ziraat Bankası AŞ Bankacılık Okulunu bitirdi (1993) ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında yüksek lisans yaptı (BA,2001). T.C. Ziraat Bankası AŞ Fon Yönetimi Müdürlüğünde başladığı meslek hayatını, Tekstilbank AŞ Hazine Müdür Yardımcısı ve Diler Yatırım Bankası AŞ Hazine Müdürü olarak devam ettirdi. Ağustos 2010’dan itibaren Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Genel Müdürlük görevini yürüten Çetinkaya, kuruluşundan Nisan2013’e kadar Halk Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulunda yer aldı. Bu tarihten itibaren Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Sektör temsili çerçevesinde 2013-2016 Yılları arasında TOBB Türkiye Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığı ile 2014-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Disiplin Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. Çetinkaya 2013’ten bu yana Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği (EFFAS Türkiye) Başkanı ve Mayıs 2016’dan itibaren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu üyesidir.