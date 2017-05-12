Borsa İstanbul'un eski çalışanlarına 'FETÖ' operasyonu; 102 kişi hakkında gözaltı kararı

'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iş akitleri sonlandırılan Borsa İstanbul eski çalışanlarına yönelik İstanbul Mali Şube ekipleri sabaha karşı operasyon başlattı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa ve Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 70 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 53'ü gözaltına alınırken, 4 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.





İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada borsa çalışanı şüphelilerin Bylock kullandıkları, Fethullah Gülen'in talimatlarına uyarak Bank Asya hesaplarının artışını gerçekleştirdikleri, cemaatin TV kanalının platformdan çıkarılması sonucu Dijitürk üyeliğini iptal ettirdikleri cemaatle bağlantılı derneklere üye oldukları iddia edildi.