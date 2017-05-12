T24 LogoT24 Logo
Gündem

Borsa İstanbul'un eski çalışanlarına 'FETÖ' operasyonu; 102 kişi hakkında gözaltı kararı

Hakkında gözaltı kararı verilenler 'terör örgütü üyeliği' ile suçlanıyor

12 Mayıs 2017 11:27

'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iş akitleri sonlandırılan Borsa İstanbul eski çalışanlarına yönelik İstanbul Mali Şube ekipleri sabaha karşı operasyon başlattı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa ve Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 70 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 53'ü gözaltına alınırken, 4 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada borsa çalışanı şüphelilerin Bylock kullandıkları, Fethullah Gülen'in talimatlarına uyarak Bank Asya hesaplarının artışını gerçekleştirdikleri, cemaatin TV kanalının platformdan çıkarılması sonucu Dijitürk üyeliğini iptal ettirdikleri cemaatle bağlantılı derneklere üye oldukları iddia edildi. 

ETİKETLER

Borsa İstanbulFETÖoperasyongözaltıeski çalışanları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24