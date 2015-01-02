Borsa İstanbul'un 2014'ün 'şampiyonları' belli oldu

Borsa İstanbul (BİST), yıllık bazda yüzde 5 civarı gerileyen MSCI gelişmekte olan ülke borsaları endeksinin çok üzerinde bir performansla 2014'ü tamamladı. Piyasa değeri en yüksek şirket Garanti Bankası olurken, endeksin yüzde 26.4 artışla kapattığı yılda yüzde 518.6'lık getirisi ile en hızlı Logo Yazılım oldu.

Ece Ceyhun'un Dünya Gazetesi'ndeki haberine göre, şehir endekslerinde birinci Kayserililer oldu. Sektörel endekslerde ise Logo'nun çıkışı kendisini hissettirdi ve Bilişim Endeksi yılı yüzde 72.5'lik artışla en çok kazandıran endeks oldu.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün getirdiği ayrışma Borsa İstanbul'a yaradı. 2014'ü günlük bazda 1.184,03 puan yükselerek 85.721,13 puan ile tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışıyla uğurlayan Borsa İstanbul'da endeksin yıllık artışı yüzde 26.43 oldu.

2013 yılını 506 milyar TL piyasa değeri ile kapatan Borsa İstanbul'un 2014 sonunda piyasa değeri ise 627 milyar liraya ulaştı. İlk 10 şirketin piyasa değeri 271.2 milyar TL olurken ilk 20'nin değeri ise 399.7 milyar TL oldu.

Piyasa değeri açısından 2014 sonunda da ilk 6 şirket yerlerini korudu. Borsanın en değerli şirketi Garanti olurken geçen yıl olduğu gibi sıralama, Akbank, Turkcell, Koç Holding, İş Bankası, Türk Telekom oldu. Fakat 2014'te Enka İnşaat ile Yapı Kredi yerlerini değiştirdi. Yapı Kredi yedinci, Sabancı Holding sekizinci ve Enka İnşaat dokuzunce en değerli olurken Halkbank yine 10'da.

Garanti Bankası'nın piyasa değeri 39 milyar 564 milyon lira olurken, Akbank'ın 34 milyar 640 milyon lira ve Turkcell'in 31 milyar 460 milyon lira oldu.

Yılın en çok kazandıranı Logo Yazılım oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören toplam 446 şirketin 327'si 2014 yılını artıda kapattı. Yüzde 100'ün üzerinde değer kazananlara bakıldığına ise bu barajı sadece 33 şirket aşabildi. Bu 33 şirketinde 11'i yüzde 200'den fazla getiri sağladı. En çok kazandıran hisse senedi ise Logo Yazılım oldu. Logo hisselerindeki prim yüzde 500'ü aşarak yüzde 518.6 oldu. İkinci sırada Datagate'in yüzde 412.3 ve Taç Tarım'ın yüzde 371.5'lik getirisi olduğu görüldü. En fazla kazandıranlar listesinde Taç Tarım'ı yüzde 322.8 ile Ege Endüstri, yüzde 309.7 ile Vestel ve yüzde 268.37 ile Vestel Beyaz Eşya izledi.

Analistler, teknoloji şirketlerinin geçen yıla göre karlarını iki katından fazla artırdıklarını ve gerek sektörel teşvikler gerekse şirketlerin yatırımları nedeniyle önümüzdeki yıl karlılıklarına ilişkin beklentilerin de pozitif olduğunu belirterek, bunun da pay fiyatlarını olumlu etkilediğini kaydediyor.

2014'te fiyatı değişmeyen ya da yatırımcısına zarar ettiren şirket sayısı ise 119 oldu. Listenin ilk sırasında ise yüzde 81.38'lik düşüşle Aksel Enerji var. Bu şirketi sırasıyla yüzde 80.92'lik kayıpla İhlas Madencilik, yüzde 72.22 kayıpla Genpower Holding, yüzde 66.07'lik kayıpla da Vakıf GMYO izledi. Aksel Enerji ve İhlas Madencilik 2. Ulusal Pazar'da işlem görürken, Genpower ise Borsa İstanbul tarafından 2014 yılında Gözaltı Pazarına alınmıştı.

Logo'daki çıkış Bilişim Endeksi'ne de yaradı

Sektörel endekslere bakıldığında ise Logo Yazılım ve Datagate Bilgisayar'ın yüzde 500'lere varan çıkışı Bilişim Endeksi'ni de yüzde 72.48'lik artışla ilk sıraya oturttu.

Bilişim sektörünü, 2014 yılının ilk yarısındaki hızlı yükselişi ile dikkati çeken, kasım ve aralık aylarında sınırlı da olsa düşüş kaydeden “metal ana sanayi” endeksi takip etti. Yıllık bazda yatırımcısına yüzde 67 kazandıran metal ana sanayi endeksi içinde hem halka açıklığı hem de borsada bilinilirliği en yüksek paylardan olan Erdemir ve Kardemir Demir Çelik (D) payları sırasıyla yüzde 87 ve yüzde 109 yükseldi.

Sektörel bazda ise 2014 yılında yatırımcısına zarar ettiren tek sektör yüzde 35 ile madencilik oldu. 2014 yılında gerçekleşen maden kazalarından sonra denetim ve yaptırımların artırılması, sektör ve iş güvenliği ile ilgili yenilenen yasa ve düzenlemelerin sektör karlılığına olumsuz etkisi ile bazı madencilik lisanslarının iptal edilmesi sektör içinde yer alan pay piyasalarının satış baskısı altında kalmasına neden oldu. Ayrıca genel olarak endekslere bakıldığında Borsa'da KOBİ Sanayi endeksi de yüzde 6 düştü.

12 şehir içinde endeks hazırlayan Borsa İstanbul'da hemşehricilikte işe yaramış görünüyor. Şehir endekslerinin tümü yılı artıda kapatırken en çok yükselen yüzde 86 ile Kayseri oldu. Değeri en az artan şehir endeksi ise yüzde 6.7'lik yükselişle Tekirdağ oldu.

Otomotiv ve perakendede hareket beklentisi var

Analistler, 2015'in ilk yarısında TCMB'den beklenen faiz indirimi ve petroldeki aşağı seyrin devamıyla Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketin sürmesini öngörürken; büyümenin kompozisyonunda iç talebin ağırlığının artacağı tahminiyle de 2015 hisse senedi piyasasına yönelik daha iyimser bir tablo çiziyorlar. Özellikle faizdeki harekete duyarlı olan banka ve gayrimenkul hisselerinde alış yönünde hareket öngörürken; büyümede iç talebin payında 2014'e göre bir artış olması ise özellikle iç piyasaya satış yapan otomotiv ve perakende hisselerinde hareket beklentisi yaratıyor. Havayolu şirketleri de petrol fiyatındaki düşüş beklentisi ile analistlerin en fazla tercih ettiği hisseler arasında.