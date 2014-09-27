Borsa İstanbul'dan üç büyüklere şok uyarı

Borsa İstanbul, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ı da 'finansal yapısını düzeltmesi için' son kez uyardı. Düzelme olmazsa bu 3 kulübün hisselerinin işleme kapatılması söz konusu. Borsa İstanbul Fenerbahçe'yi de ilk kez uyardı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye, finansal yapılarını düzeltmeleri için Borsa İstanbul'dan uyarı geldi.

Borsa İstanbul, Eylül 2013'te uyardığı Beşiktaş'ın finansal yapısını yeniden inceleyerek, bu uyarıya rağmen sermaye yapısında düzelme görülmediğini belirtti.

Borsa İstanbul, Beşiktaş'a düzelme planını açıklaması için 31 Aralık'a kadar süre verirken, 31 Mayıs 2016'da finansal tablolarda iyileşme görülmemesi halinde yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Galatasaray ve Trabzonspor da uyarılmıştı

Borsa uzmanlarına göre bu yaptırımlar arasında Beşiktaş hisselerini 2016'da Gözaltı Pazarı'na düşürülmesi ya da işleme tamamen kapatma seçenekleri yer alıyor. Borsa Istanbul bu uyarıyı daha önce Galatasaray ve Trabzon'a da yapmıştı.

Bir uyarı da Fenerbahçe'ye

Öte yandan Borsa İstanbul, Fenerbahçe'yi artan zararı için de uyardı. 2013'teki uyarısının ardından sarı lacivertli kulübün sermaye yapısının düzeldiği ancak işletme sermayesinin açığının ve dönem zararının arttığı vurgulandı. Diğer 3 kulübün aksine Borsa İstanbul Fenerbahçe'ye yaptırım için son tarih vermedi.

Bu da diğer 3 kulübün durumlarını düzeltmemesi halinde 31 mayıs 2016 tarihinde gözaltı pazarı ya da işlem durdurma tehlikesi bulunurken Fenerbahçe hisselerinin gözaltı pazarına düşme ya da işleme kapatma yaptırım riskinin şimdilik olmadığı anlamına geliyor.