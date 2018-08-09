Borsa İstanbul'dan sahte Android uygulama uyarısı

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) – Borsa İstanbul A.Ş. akıllı telefon ve tabletlerden erişilebilen, mevcut Borsa İstanbul mobil uygulamasına benzer sahte bir uygulamanın, Android uygulama marketlerinde piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Borsa İstanbul’dan yapılan “Sahte Mobil Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu” başlıklı açıklamada şunlar söylendi:

“Borsa İstanbul A.Ş.’nin hâlihazırda Android marketlerde kullanılan mobil uygulamasına benzer bir “sahte” uygulamanın piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

“Mobil uygulamamızı yükleme aşamasında kurumumuz tarafından herhangi bir kişisel bilgi (ad, soyad, telefon numarası vb.) talep edilmemekle birlikte sahte uygulamada kişisel bilgilerin talep edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

“Kamuoyunun bu uygulamanın varlığı konusunda bilgi edinmesi, bu tür sahte uygulamaların kullanımının önüne geçilmesi bakımından oldukça önemlidir.

“Borsa İstanbul A.Ş. olarak yatırımcı ve takipçilerimizin mağdur olmasını engellemek için söz konusu uygulamanın kapatılmasına yönelik ilgili makamlarla irtibata geçilmiştir.

“Bu sahte uygulamalar hakkında tüm merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve yasal yollara başvurulmuş olup, takipçilerimizin/yatırımcıların/vatandaşların mağdur olmamaları için bu sahte uygulamalar konusunda dikkatli olmalarını önemle belirtiriz.”