Borsa İstanbul'dan rekor kapanış

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 1,37 yükselerek 97.717,48 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.Bankacılık endeksi de gün içinde Şubat 2015'ten bu yana en yüksek seviye olan 167.030 puanı gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.317,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi yüzde 1,74 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile turizm oldu.

Güne düşüşle başlayan ve Avrupa borsalarındaki yükselişlere paralel artış gösteren BIST 100 endeksi, bankacılık endeksi öncülüğünde günün ikinci yarısında 97.776,33 puan ile tüm zamanların zirvesini gördü. BIST 100 endeksi günün sonunda ise yüzde 1,37 yükselerek 97.717,48 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi de gün içinde Şubat 2015'ten bu yana en yüksek seviye olan 167.030 puanı gördü.

Analistler, son 5 aydır yükseliş trendinde hareket eden ve mayısta da bu trend içindeki hareketini devam ettiren BIST 100 endeksinin gün içinde rekor kırdığını ifade etti.

Yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD ve Avro Bölgesi'nde Markit PMI verileri ile ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC ) tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeksin 97.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda dolar bazında 2.73 sent seviyelerine karşılık gelen 98.000 seviyesinin ilk hedef olabileceğini, bu seviyenin de geçilmesi durumunda 100.000 psikolojik direncinin test edilebileceğini dile getirdi.