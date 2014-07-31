Borsa İstanbul'da sert düşüş

BIST 100 endeksi, bayram tatilinin ardından günü önceki kapanışa göre 2.061,15 puanlık azalışla gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 82.156,87 puandan tamamladı

bloomberght.com'un haberine göre, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, bayram tatilinin ardından günü önceki kapanışa göre 2.061,15 puanlık azalışla gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 82.156,87 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,45 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi yüzde 1,97 geriledi.

Analistler, yurt içinde piyasaların kapalı bulunduğu üç gün boyunca, yurt dışında başta ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek büyüme verisi olmak üzere Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ve Arjantin'in 13 yıl içinde ikinci kez teknik temerrüde düşmesinin, gelişmekte olan ülke piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahının azalmasının, borsalarda satış baskısını artırdığını kaydeden analistler, yurt içinde dolar/TL'nin 2,14'ün üzerine çıkmasıyla tedirginliğin arttığını ve borsada satışların hızlandığını vurguluyor.

Analistler, yurt dışında yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin izleneceğini, Türkiye'de ise dolar/TL'deki hareketlerin endeksin yönü üzerinde etkili olacağına dikkati çekiyor.

Endeksin 82.000-81.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, satışların devam etmesi durumunda 80.000 psikolojik desteğine doğru geri çekilmelerin yaşanabileceğini, tepki alımlarının gelmesi halinde ise kısa vadeli dirençlerin 82.500 - 83.000 puan olduğunu dile getiriyor.