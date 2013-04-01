Borsa İstanbul'da seans saati değişecek

Borsa İstanbul adıyla faaliyete geçecek olan İMKB'de 5 Nisan'dan itibaren seans 09.15'te başlayacak.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 5 Nisan Cuma gününden itibaren saat 09.15'te başlayacak.

İMKB Pay Piyasası Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede 5 Nisan 2013 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacak olan endeks opsiyon sözleşmelerinde normal seans başlangıç saatinin 09.15 olarak belirlenmesi nedeniyle Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) seans başlangıç saatinin 09.30'dan 9.15'e çekilmesine karar verildiği bildirildi.

Yeni uygulamada açılış seansı uygulamasının saatleri 10 dakika uzatılarak 09.15-09.40 saatleri arasında yapılmasına karar verilirken sürekli müzayede seansının ise 5 dakika uzatılarak 09.45-12.30 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Sürekli müzayede seansı geçerli olan uygulamada 09.50-12.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.