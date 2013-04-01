T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da seans saati değişecek

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 5 Nisan Cuma gününden itibaren saat 09.15'te başlayacak

01 Nisan 2013 16:49

Borsa İstanbul adıyla faaliyete geçecek olan İMKB'de 5 Nisan'dan itibaren seans 09.15'te başlayacak.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 5 Nisan Cuma gününden itibaren saat 09.15'te başlayacak.

İMKB Pay Piyasası Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede 5 Nisan 2013 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacak olan endeks opsiyon sözleşmelerinde normal seans başlangıç saatinin 09.15 olarak belirlenmesi nedeniyle Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) seans başlangıç saatinin 09.30'dan 9.15'e çekilmesine karar verildiği bildirildi.

Yeni uygulamada açılış seansı uygulamasının saatleri 10 dakika uzatılarak 09.15-09.40 saatleri arasında yapılmasına karar verilirken sürekli müzayede seansının ise 5 dakika uzatılarak 09.45-12.30 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Sürekli müzayede seansı geçerli olan uygulamada 09.50-12.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

 

ETİKETLER

borsaistanbulsaatler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24