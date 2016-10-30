Borsa İstanbul’da saat değişikliği

Borsa İstanbul’un açılış ve kapanış saatleri değişti. Edinilen bilgiye göre, Borsa İstanbul yaz saati uygulamasının beraberinde getirdiği sıkıntıları aşmak için, 30 dakikalık bir geç açılma ve geç kapanma kararı aldı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, halen devam eden uygulama nedeniyle, ABD ve Avrupa da yaz saati uygulamasını sonlandığında Borsa İstanbul kapanış saati itibariyle ABD piyasalarını yakalamayacak, Avrupa borsaları ile de ortak işlem saatleri azalacaktı.

İş böyle olunca Borsa İstanbul yönetimi, yabancı yatırımcının işlem yapması ve işlem saatlerinini uyuşması için kolları sıvamış ve aracı kurumlara anket yaptırmıştı.

Aracı kurumlardan gelen cevapların da etkisiyle Borsa İstanbul, saat 9:30 olan başlangıç saatini saat 10:00’a, kapanış saatini ise 17:30’dan 18:00’a uzattı.

Kaynaklar, “Borsa İstanbul’un en yüksek işlem hacminin gerçekleştiği Londra ile kapanış saatleri arasındaki fark azalacak” dediler.