T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor: 103 bin de aşıldı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen altında dengeledi

11 Temmuz 2017 22:18

Aylardır yükselişini sürdüren Borsa İstanbul 100 endeksi, bugünkü işlemlerde 103 bin 300 puanı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Günün ilk yarısında 102 bin puanı aşarak rekor kıran Borsa İstanbul, günün ikinci bölümünde ise rekorunu 103 bin 300 puanın üzerine taşıdı. Saat 17:35 itibarıyla Borsa İstanbul 103 bin 303 puandan işlem görüyor. 
 

Günün ilk yarısında 102 bin geçildi

 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.021,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 101.937,58 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,83 ve 840,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,96 ile madencilik, en fazla gerileyen ise yüzde 0,83 ile ticaret oldu.

Yükseliş eğilimdeki döviz kurlarına karşın, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle 102.021,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen altında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra, ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve şirketlerin ilk yarı finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek,102.200 ve 102.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

 

ETİKETLER

borsabist 100ekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24