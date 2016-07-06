Borsa İstanbul'da 'Hataylı' atağı; 1 ayda 8 bin 395 yatırımcı geldi

Borsa İstabul’un yüzde 14 yükselerek 68 bin puandan 78 binin üstüne çıktığı Aralık 2015’ten Mayıs 2016’ya kadar ilginç bir yatırımcı hareketi oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) rakamlarına göre martta Hatay’daki yatırımcı sayısı iki katına çıktı. Bu ilde borsa yatırımcısı şubat ayında 9 bin 391’ken aniden mart ayında 17 bin 392’ye, mayıs ayında ise 17 bin 729’a ulaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; bu ilde yatırımcı sayısının borsanın kurulduğu yıldan bu yana durup dururken bir ayda iki katı artması ilginç bulunurken başta Suriyelilerin toplu halde hesap açtırma ihtimali olmak üzere birçok hikâyeyi de beraberinde getireceğe benziyor. Ancak öyle değil çünkü MKK verileri hesap açtıran kişilerin yerli olduğunu gösteriyor.

Her kişiye 20-50 bin liralık hisse

MKK rakamlarında 9 bin rakamının görüldüğü bir başka nokta ise aynı dönemde borsadaki varlığı 20 ile 50 bin lira arasında olan kişi sayısının 9 bin 433 kişiye ulaşmış olması. Bu rakam Hatay’dan borsaya giriş yapan kişilerin her birinin 20 ile 50 bin lira arasında hisse senedi aldığını ortaya koyar nitelikte. Verilere göre 1 ayda bu ilden borsaya gelen para 564 milyon lira oldu.

İstatistiğe dikkat edildiğinde aynı zamanda hisse senetlerinde yatırım tutarı 0-100 lira arasında olan kişi sayısının aynı miktarda azaldığı görülüyor. Bu veriler şimdiye kadar çeşitli nedenlerle borsada hesabını donduran yaklaşık 9 bin 400 kişinin borsa ile barıştığını ancak büyükşehirler yerine Hatay’dan hesap açtırarak borsaya döndüğünü ortaya koyuyor. Yine verilerin ayrıntıları yatırımı 20 ile 50 bin lira arasında olanların sayısının ise mart ayından sonra ani bir sıçrama kaydettiğini gösteriyor. Öyle ki borsada yatırım tutarı 20-50 bin lira arasında olanların sayısı mart ayında 81 bin 189’ken bu rakam mayıs sonunda 89 bin 790’a ulaştı. Rakamlara göre son 6 ayda yatırımcı sayısı toplamda 3 bin 404 kişi arttı. Borsada yerli gerçek kişi yatırımcı sayısı 1 milyon 43 bin 953’ten 1 milyon 47 bin 357’ye ulaştı.

1 ayda yarım milyar geldi

Hatay’dan borsaya gelen para şubattan marta 564 milyon lira artarak 359 milyondan 923 milyona ulaştı. Son altı ay incelendiğinde ise zamana bağlı olarak yatırımcıların Türkiye nüfusu ile birlikte yaşlandığı görülüyor. Örneğin yaşı 0-14 olan çoçukların sayısı 1.613’ten 1.487’ye gerilerken yaşı 75 ve üstü olanların sayısı 43 bin 397’den 47 bin 107’ye çıktı.

Başkan değişimi dikkat çekti

Borsa İstanbul’daki varlığı 20 ile 50 bin lira arasında olanların varlığı ise 9 bin yeni yatırımcının da gelmesiyle 352 milyon lira artarak 2.6 milyardan 2.9 milyara tırmandı. Bu yatırımcı hareketinin olduğu mart, nisan aylarında dikkat çeken başka bir unsur ise Borsa İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı’nın değişmesi oldu.

Güvercin Yellen'den sonra

Yatırımcıların borsaya neden geldiği tabii ki tartışma konusu ancak borsa endeksinin son 6 ayda 68 binden 78 bine ulaşması yani yüzde 14 değer kazanması en önemli etken olarak görülebilir. Özellikle mart ayında ABD merkez bankası FED Başkanı Janet Yellen’in faizleri sabit tutup yıl için 4 olarak öngördüğü faiz artırımını da 2’ye indirmesi endeksi 75 bin civarından nisan ortasında 86 bin liraya kadar çıkarırken yatırımcıların borsaya akın ettiği görülüyor. Nitekim aynı dönemde borsada hissesi olan yatırımcıların hisse senetlerinin değeri 2.9 milyar lira arttı. Burada en büyük payı varlığı 1 milyon lira ve üstü olan milyonerler aldı. Milyonerlerin borsadaki varlığı 1.6 milyar lira artarak 24.7 milyar liradan 26.5 milyara ulaştı.